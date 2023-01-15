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Bahçeli’den seçim tarihi açıklaması. Kızılcahamam'da konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim tarihi konusunda açıklama yaptı. Bahçeli, “Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir” dedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 13:56
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Bahçeli’den seçim tarihi açıklaması

Bahçeli’den seçim tarihi açıklaması. Kızılcahamam'da konuştu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, seçimlere hazır olduklarını ifade ederek “MHP Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız. Seçimler için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir” dedi.

"Altılı Masayı" hedef alan Devlet Bahçeli muhalefete çağrıda bulunarak; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenelim. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları; kazanamayacağınız bu yarıştan vakit varken dönün. El ele güç birliği yapalım. Bu başarının mükafatı da sizin olsun. Zaman çoğulculuğumuzu görme, kucaklaşma ve farklılıklarımızı zenginlik sayma zamanı" diye konuştu.

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ANKARALI OLARAK
15.01.2023 14:22
Sn.Bahceliye hiç yakışmıyor..daha önceki dediklerinden dolayı..6 lı masaya..  
 
Reisim Atatürk
15.01.2023 14:17
Bahçeli siyaseti bıraksın, bakın o zaman siyaset ve dolayısıyla ülke nasıl rahatlayacak, iktidar ve muhalefetin arasındaki kutuplaşma nasıl bitecek, hep beraber göreceğiz  
 
Süleyman
15.01.2023 14:17
Az daha yalvar, bakarsın kandırırsın.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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