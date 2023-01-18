Saray'ın resmi olmayan basın danışmanı Abdülkadir Selvi seçim tarihini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün muhalefete, “Uzlaşarak Türkiye’yi birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim” diye çağrı yaptı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında konuyu ele alarak muhalefetle anlaşma olmayacağını belirtti ve geriye sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı almasının kaldığını ifade etti.

SEÇİM TARİHİ

"İki tarih var" diyen Selvi, 7 Mayıs ya da 14 Mayıs tarihlerine vurgu yaparak; 14 Mayıs'ın daha güçlü bir seçenek olduğunu belirtti ve ekledi: "Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Mart Pazartesi günü seçim kararı aldığı takdirde 60 gün içinde seçimlere gidilmesi gerekiyor. O da 14 Mayıs tarihine denk geliyor..."

ERDOĞAN ADAY OLABİLECEK Mİ?

Öte yandan, Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusundaki yasal durumu bir kez daha gündemde. Çünkü Anayasa’ya göre bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebiliyor.

Anayasa’nın 101. maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyle:

“Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Altılı Masa, 6 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim kararı alınması durumunda destek vereceğini, fakat sonraki tarihler için bir desteğinin söz konusu olmayacağını açıklamıştı.

"CUMHURBAŞKANININ YENİ SİSTEMDEKİ İLK DÖNEMİ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ iki türlü seçime gitme imkanını şöyle anlatmıştı:

"Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Dolayısıyla 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet yokum derse kendileri bilir."

Hamza Dağ ayrıca Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin "Cumhurbaşkanımızın yeni sistemdeki ilk dönemidir" açıklaması yapmıştı.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis'i fesh etme yetkisi var mı? Ya da muhalefet erken seçim desteği vermezse, hükümet nasıl bir yol izleyecek?

2014-2018 dönemlerinde iki kez seçilen Cumhurbaşkanı, Meclis’in erken seçim kararı vermesi halinde üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Ama eğer seçimlerin yenilenmesine kendi karar verirse ve ikinci dönemindeyse, üçüncü defa aday olma şansı yok.

KANADOĞLU: ADAY OLAMAZ

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:

“Anayasa’nın 101'inci maddesi açık… 2017'deki Anayasa değişikliğinde hiç dokunulmamış bir madde bu… Yani herhangi bir değişikliğe uğramamış, ikiden fazla seçime giremeyeceği hükmünü taşıyan bir madde… Bu yine uygulanması gereken bir hüküm.”

“SADECE TBMM SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VERİRSE ADAY OLABİLİR”

“Bu itibarla Cumhurbaşkanı'nın 2014'te ve 2018'de seçilmesinden sonra bir daha aday olması sadece TBMM'nin herhangi bir şekilde seçimin yenilenmesine karar vermesi halinde mümkün. Yani Meclis'te öyle bir karar alınabilirse evet aday olabilir. Onun dışında bu mümkün değil. Böyle bir ihtimal de yok şu anda…

Herhangi bir rejim değişikliği diye bir şey de yok zaten. Onun için ‘sistem değişti bu ilk seçimdi’ diyerek aday olabileceğini savunmak da mümkün değil.”

“KENDİNE ÖZGÜ KARAR VEREN BİR YSK VAR”

“Herhangi bir şekilde aday gösterilirse bunu inceleyecek ve buna karar verecek olan yer YSK… YSK, son halk oylamasında mühürsüz oyların sayılmasında kanuna rağmen karar verdi.

Yani kanunu bir tarafa bırakıp ona göre kendine özgü kararlar verebilen bir Yüksek Seçim Kurulu'nun nasıl bir karar vereceğini şimdiden söylemek mümkün değil.

Anayasa ve yasalara göre Sayın Cumhurbaşkanı, eğer TBMM seçimin yenilenmesine karar vermezse aday olamaz. Aday olamaz da bu kağıt üzerindeki olay… “Peki aday gösterilirse YSK bunu kabul ederse ne olacak?” sorusunun cevabı bende yok.”