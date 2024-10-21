Canlı yayında FETÖ için skandal sözler: Ne diyelim mekanı cennet olsun

Bursa'da yayın yapan Bursada Bugün isimli kanalda FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in ölümünün haber verilmesinde kullanılan ifadeler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’in bugün öldüğü duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı ise FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

Türkiye’nin gündemine oturan Gülen'in ölümünün yankıları davam ederken Bursa'da yayın yapan yerel bir TV kanalında spiker tarafından söylenenler sözler izleyenleri şoke etti.

Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan'ın sunduğu Gün'Aysın programında, Fetullah Gülen'in ölüm haberi sunulurken FETÖ için “Mekanı cennet olsun” ifadesinin kullanılması tepkilere neden oldu.

FETÖ elebaşının ölüm haberini duyuran Komitgan, Gülen için canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Gün başladı, bir anda acaba mı gerçekten mi sorularıyla şaşkınlığa uğradığımız çünkü birkaç kez gündeme gelen ama gerçek olmadığını öğrendiğimiz bir haberle uyandık. Fetullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş, örgütüne yakın olan kaynaklardan ve yeğeninden ölüm haberi teyitlendi. Ne diyelim mekanı cennet olsun.”