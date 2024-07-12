Canlı yayında kendi kafasına sıktı. Yer Ankara

Düzenleme: Kaynak: İHA
Canlı yayında kendi kafasına sıktı. Yer Ankara

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir kişi yanlışlıkla elindeki tabancayla kendisini kafasından vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran olay Ankara'da yaşandı. Şakağına silah dayayarak canlı yayın yapan şahsın silahlı gösterisi felaketle sonuçlandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.


Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı.

Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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