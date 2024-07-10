Türk halkını ekonomik kriz altında büyük sosyal bunalıma sürükleyen 22 yıldır tek başına iktidarda olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabineleridir.

TÜİK adlı Türkiye İstatistik Kurumu uyduruk enflasyon rakamları ile Türk milletine sosyal bunalım yaşatıyor.

Sosyal bunalım boşanmaları arttırıyor.

Polislerimiz sosyal bunalım altında intihar ediyor.

Anne- baba harçlıkları ile yaşayan işsiz gençler sosyal bunalım baskısı altında yasa dışı maddelere yöneliyor.

Ev sahibi- kiracı bunalımı cinayetlere dahi neden oluyor.

Sosyal bunalım trafikte sürücüler arasında kanlı kavgalar yaşatıyor.

Toplu taşım araçlarının içinde sosyal bunalım nedeniyle kavgalar çıkıyor.

Sosyal yardımlar ile sosyal bunalımlar baskılanmaya çalışılıyor.

“Yan gözle baktın” kavgaları sosyal bunalıma ve cinayetlere neden oluyor.

Köyden kente göç edenler sosyal bunalıma giriyor.

Sığınmacıların çoğalması sosyal bunalım patlamalarına neden oluyor.

Yargı kararlarının hukuki değil siyasi olması sosyal bunalımlara neden oluyor.

Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan iktidar sosyal bunalımları tetikliyor.

İlkokul mezunu olanların sosyal bunalım altında yaşamları nedeniyle işledikleri cinayetlerin oranı yüzde 33’lerle ilk sırada yer alıyor.

Sosyal bunalım yaşayan aile içi cinayet oranı yüzde 76,7’ye ulaşıyor.

Düşük nitelikli serbest meslek emekçilerinde sosyal bunalım içinde olanların cinayet işleme oranı yüzde 77,4’e ulaşıyor.

En ağır yaşam koşulları olan, sosyal bunalımların da en fazla yaşandığı İstanbul’da cinayet işleyen kişilerin oranı yüzde 87,1 ile Türkiye rekoru kırıyor.

Sosyal bunalım sonucu aile içi ve dışı cinayetlerde taşınması ve bulundurulması yasak olan ateşli silahlar kullanılıyor.

Sosyal bunalım yaşayan işsiz gençler madde kullanımı ile fiziksel şiddet ve cinayete neden oluyor.

Sosyal bunalım kadına fiziksel şiddet olaylarını arttırıyor.

TÜİK’in enflasyon rakamlarını baskılayan, ekonomik krize neden olan, eğitim ve kültüre önem vermeyen Erdoğan iktidarı bilsin ki aşırı sosyal bunalımlara neden olmaktadır.

İktidarın öncelikli ve anayasal görevi milleti sosyal bunalım altında değil refah içinde yaşatmamaktır.