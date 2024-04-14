Cansız manken sokakta yürekleri hoplattı! Kimi güldü, kimi ise korkudan ne yapacağını şaşırdı

Bursa’da bir genç, cansız manken kılığına girerek yoldan geçenleri korkuttu. Mankenin aniden hareket ettiğini gören vatandaşlardan kimi güldü, kimi ise vurmaya kalktı.