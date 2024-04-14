Cansız manken sokakta yürekleri hoplattı! Kimi güldü, kimi ise korkudan ne yapacağını şaşırdı

Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girerek insanlara şaka yaptı.
Giyim mağazasında ve dükkanın önünde hareketsiz bir şekilde beklemeye koyulan genç, yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket ederek vatandaşları korkuttu. Çevreden geçenler önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu.
SOKAKTAN GEÇENLERİ KORKUTTU
Yaklaşık 6-7 saat şakasını sürdüren genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri ise herkesi güldürdü.