Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi

Kaynak: Haber Merkezi
Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi
Kitle turizmi, Capri Adası sakinlerini halkı olumsuz etkiliyor. Ada sakinleri, turist akını nedeniyle artan pek çok soruna karşı karşıya kalıyor. Yoğun turist sayısı nedeniyle, birçok işçi Napoli'de konaklayacak yer bulamazken her gün kalabalık feribotlarla adaya ulaşmak zorunda kalıyor.

İtalya'nın Sorrentine Yarımadası açıklarında, Napoli Körfezi'nin güneyinde yer alan dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Capri Adası son günlerde yoğun bir turist akınıyla karşı karşıya kaldı.

Günde yaklaşık 16.000 kadar turistin ziyaret ettiği adada yaşanan yoğunluka, 12.900 kişiden oluşan yerlileri fazlasıyla rahatsız ediyor. Yaşanan durum, adanın altyapısını ve doğal kaynaklarını da olumsuz etkiliyor.

Ada yetkilileri turist akınına çözüm olması için giriş vergisini 2,50 eurodan 5 euroya çekti. İki katına çıkartılan giriş vergisi, Nisan'dan Ekim'e kadar geçerli olacağı açıklandı. Ancak bölge halkı, bu tedbirin konut krizini çözmeyeceğinden endişe ediyor. Turizmin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve yerel halkın yaşam kalitesinin korunması hususunda yetkililerden ciddi adımlar atılmasını talep ediyorlar.

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