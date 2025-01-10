Caqueret, 17 milyon euroya imzaladı

İtalyan Serie A ekiplerinden Como, Olympique Lyonnais’in yıldız orta saha oyuncusu Maxence Caqueret’in transferi için anlaşma sağladı. Fransız spor gazetesi L’Equipe’in haberine göre, transfer bedeli 15 milyon euro ve performansa bağlı 2 milyon euro bonus içeriyor.

Lyon altyapısında yetişen ve kariyerinin tamamını bu kulüpte geçiren Caqueret, önümüzdeki ay 25 yaşına giriyor. Oyuncunun, yeni sezon öncesinde Lyon’dan ayrılarak Como’ya katılma kararı, teknik direktör Cesc Fabregas ile gerçekleştirdiği uzun ve duygusal bir telefon görüşmesinin ardından netleşti. Fabregas’ın ikna edici tavrı, oyuncunun bu teklifi kabul etmesinde önemli bir rol oynadı.

FABREGAS’TAN ETKİLİ HAMLE

Cesc Fabregas, Como’ya geçen sezon başında teknik direktör olarak atanmış ve takımı Serie A’ya yükseltmişti. Caqueret’in transferi, Fabregas’ın kulüpteki hedeflerini bir adım ileri taşıma çabası olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun Como’dan alacağı maaşın haftalık 350 bin euro civarında olacağı belirtiliyor.

Bu transferle birlikte, Como’nun Lyon’dan bir başka oyuncuyla daha temas halinde olduğu öğrenildi. Eski Roma orta saha oyuncusu Nemanja Matic için de görüşmelerin ilerlediği bildirildi. Kulüp, Serie A’daki iddiasını artırmak adına kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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YILDIZ ORTA SAHA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Caqueret, Lyon’da geçirdiği başarılı yılların ardından ilk kez Fransa dışına çıkacak. Fransız orta saha oyuncusu, genç yaşta gösterdiği oyun zekâsı ve teknik becerileriyle dikkat çekmişti. Como’da hem Fabregas’ın taktik anlayışına uyum sağlamak hem de Serie A’nın sert rekabetinde kendini kanıtlamak gibi zorluklarla karşılaşacak.