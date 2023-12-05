Çaresizliği anlatan en iyi cümle. Daha iyisi henüz bulunamadı

Ekşi Sözlük’te çaresizliği en iyi anlatan cümlelerin ne olduğu sıralandı. En çok “Allahını seven defansa gelsin” cümlesi dikkat çekti.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Çaresizliği anlatan en iyi cümle. Daha iyisi henüz bulunamadı

En kötü hislerden ve duygulardan biri çaresizliktir. Herhangi bir durum karşısında elinin kolunu bağlı olması bir şey yapamama hissi kişilerin zaman zaman cesaretini ve özgüvenini kırar.

Bu duygu ve düşünleri ifade edebilen birçok cümle bulunur.

Ekşi Sözlük’te de çaresizliği en iyi anlatan cümleler açıklandı. Ekşi Sözlük yazarları tek tek yorumladı.

Ancak en çok dikkat çeken cümle “Allahını seven defansa gelsin” oldu.

“ALLAHINI SEVEN DEFANSA GELSİN”

Futbol maçlarında en çok duyulan çığlıklardan biridir. Rakip takım çok bastırınca defanstakiler ve kaleci bir anda çaresizce “Allahını seven defansa gelsin” diyerek çağırışta bulunur.

Öte yandan defans, futbol, basketbol ve diğer bazı takım oyunlarında takım halinde yapılan savunmadır. Defanstakiler takımın gol yemesini önlemek, rakibin ataklarını kesmeye çalışır. Ancak rakip takım zorlarsa ve zor durumda kalırsa en çok bu cümleyi kullanırlar.

Öte yandan "Allah'ım yardım et bana ne olur", "Yapamıyorum, olmuyor", "Beni neden sevmedin?", "Unutamiyorum". cümleleri de en çok çaresizliği anlata cümleler arasına girdi.

Ekşi Sözlük’te Allahını seven defansa gelsin cümlesiyle ilgili yapılan yorumlar:

Mahalle maçında kahırdan kahıra koşmakta olan bir takım kaptanı yakarışı.

Halı saha maçlarında bolca duyulan çığlık.

Defansın zor durumlardaki imdat çağrısı.

Gol yiyeceğini anlayan kalecinin bu sorumluluğunu başkalarına yayma mesajı.

12.jpg

13.jpg

14.jpg

Öne Çıkanlar
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Son Haberler
Lille taraftarı Beşiktaş'ı taklit etti. Sahaya oyuncaklarla doldu Spor
Lille taraftarı Beşiktaş'ı taklit etti. Sahaya oyuncaklarla doldu
Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir?
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi' Gündem
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi'
Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı. Evlatlıktan reddedildi mi? Magazin
Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı. Evlatlıktan reddedildi mi?
Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü Dünya
Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü
Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor Yaşam
Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor
Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı Ekonomi
Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı