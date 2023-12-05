Çaresizliği anlatan en iyi cümle. Daha iyisi henüz bulunamadı

En kötü hislerden ve duygulardan biri çaresizliktir. Herhangi bir durum karşısında elinin kolunu bağlı olması bir şey yapamama hissi kişilerin zaman zaman cesaretini ve özgüvenini kırar.

Bu duygu ve düşünleri ifade edebilen birçok cümle bulunur.

Ekşi Sözlük’te de çaresizliği en iyi anlatan cümleler açıklandı. Ekşi Sözlük yazarları tek tek yorumladı.

Ancak en çok dikkat çeken cümle “Allahını seven defansa gelsin” oldu.

“ALLAHINI SEVEN DEFANSA GELSİN”

Futbol maçlarında en çok duyulan çığlıklardan biridir. Rakip takım çok bastırınca defanstakiler ve kaleci bir anda çaresizce “Allahını seven defansa gelsin” diyerek çağırışta bulunur.

Öte yandan defans, futbol, basketbol ve diğer bazı takım oyunlarında takım halinde yapılan savunmadır. Defanstakiler takımın gol yemesini önlemek, rakibin ataklarını kesmeye çalışır. Ancak rakip takım zorlarsa ve zor durumda kalırsa en çok bu cümleyi kullanırlar.

Öte yandan "Allah'ım yardım et bana ne olur", "Yapamıyorum, olmuyor", "Beni neden sevmedin?", "Unutamiyorum". cümleleri de en çok çaresizliği anlata cümleler arasına girdi.

Ekşi Sözlük’te Allahını seven defansa gelsin cümlesiyle ilgili yapılan yorumlar:

Mahalle maçında kahırdan kahıra koşmakta olan bir takım kaptanı yakarışı.

Halı saha maçlarında bolca duyulan çığlık.

Defansın zor durumlardaki imdat çağrısı.

Gol yiyeceğini anlayan kalecinin bu sorumluluğunu başkalarına yayma mesajı.