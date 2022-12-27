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“Cariye alıp satmaktan” bahsediyor devlet seyrediyor: Türkiye nereye gidiyor

Tarikat ve cemaatlerin kadınlara yönelik skandal sözlerine yenisi eklendi. Sosyal medyada yayılan bir videoda “Kadınların cariye olarak alınıp satılabileceği” ifadeleri yer aldı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:36
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“Cariye alıp satmaktan” bahsediyor devlet seyrediyor: Türkiye nereye gidiyor

“Cariye alıp satmaktan” bahsediyor devlet seyrediyor: Türkiye nereye gidiyor
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Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Tarikat ve cemaatlerden kadınlarla ilgili gelen skandal sözlere yenisi eklendi. Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği’nden gelen bir açıklama büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan videoda bir kişinin “Cariye ile nikah kıyılır mı?” sorusuna şöyle yanıt geldi:

"Kendi cariyenle nikah kıyamazsın, cariyenle beraber nikahsız beraber olabiliyorsun zaten, ancak başkasının cariyesini sevdiysen o kişiden rica edersin, sana verirse ya satın alırsın veya nikahlarsın ama başkasının cariyesidir nikahlarsan o şekilde olur, yoksa başka türlü olmaz, kendi cariyen olduğu zaman nikahsız beraber olabiliyorsun."

Skandal sözlere sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDE EĞİTİM ALDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda yer alan ismin kim olduğu belli oldu. Videodaki sözleri söyleyen Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği’nin kurucusu Ebubekir Akay’ın İsmailağa Cemaati içinde eğitim aldığı ortaya çıktı. Akay’ın 2002 ve 2006 yılları arasında İsmailağa Cemaati’nin açtığı fıkıh ihtisasında Abdullah Hiçdönmez ve Hüsamettin Vanlıoğlu’ndan eğitim aldı. Ömer Keleş, İsmailağa Cemaati’nin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ilk öğrencilerindendi. Hüsamettin Vanlıoğlu da Ustaosmanoğlu’nun öğrencileri arasındaydı.

2014 yılında Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği’ni kuran Ebubekir Akay, öncesinde ise faklı medreselerde eğitimler verdi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİMARI İÇİN “İFİTRA” DEDİ

Kendi YouTube kanalında her Cuma günü canlı yayında sohbetler yapan Ebubekir Akay’ın hesabında skandal bir video daha paylaştığı ortaya çıktı. Akay, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında evlendirmesine ve cinsel istismara maruz kalmasına “iftira” dedi. Akay, “6 yaşında kız çocuğuna nikâh kıyılır mı?” başlığı ile yayınlanan kısa videoda “Olayın ne olduğunu bilmiyoruz. Basına bakarsanız, basın iftirayla yalanla insanları karalıyorlar. Bugün hiç kimse bilmezken yarın senin aleyhine çok ağır ithamlarda bulunabiliyorlar” dedi. Akay konuşmasının devamında ise “İslam’a göre, normal şartlarda uygulanan hüküm belli zaten. Eski kitaplarda evliliklerde müsaade ediliyor. Ancak ilişkiye kesinlikle müsaade edilmiyor” ifadelerini kullandı. Akay sonrasında ise 17 yaşına kadar evliliklere izin verilmediğini sözlerine ekledi.

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