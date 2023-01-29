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İsmailağa'nın hakaret davasında karar çıktı. Mahkekeme Ustaosmanoğlu'na ceza verdi

İsmailağa Cemaati'nde, mahkeme Cübbeli Ahmet'e hakaret ettiğine hükmettiği Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'na ceza verdi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 20:06
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Cübbeli Ahmet'e hakaret eden Mahmut Ustaosmanoğlu'na ceza

İsmailağa'nın hakaret davasında karar çıktı. Mahkekeme Ustaosmanoğlu'na ceza verdi
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İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'na 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik yayınladığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Ustaosmanoğlu’na 87 günlük adli para cezası verdi.

Aynı zamanda Kökler Derneği’nin de başkanı olan Saadettin Ustaosmanoğlu, 14 Aralık 2020 günü, derneğin Youtube hesabı üzerinden yaptığı 16 dakikalık yayında Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik şu ifadeler yer alıyordu:

“Çakal, kadınlarla, ayetleri vesile ederek aşna fişna eden tipsin sen... Rasputin, karı p….i, gerzek, ahlaksız, mayın eşeği, rezil köpek, pislik, şerefsiz, şarlatan, salak herif, medya maymunu…”

Ünlü, videoda doğrudan ismi anılmasa da yayının kendisine yönelik olduğu iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

"87 GÜNLÜK ADLİ PARA CEZASI"

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Ustaosmanoğlu savunmasında “Bu cümleleri söylememin sebebi Ahmet Mahmut Ünlü'nün ismi ve şahsıyla ilgili değildir. Şayet öyle olsaydı şahsın toplumdaki itibarını zedelemek için kendi ismini kullanırdım. Şahsın, mukaddesat üzerinden yaptığı istismarlar geniş kitleleri rahatsız ettiğinden buna mani olmak niyetiyle üstü kapalı ifadelerde bulundum. Buradaki niyetim asla ve katiyen şahsın kendisi değil yanlış fikirleridir" dedi.

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi Ustaosmanoğlu’nun hakaret suçu işlediğine hükmederek 87 günlük adli para cezası verdi. Kesin olarak verilen kararda yargı yolu kapalı.

Öte yandan, Ustaosmanoğlu geçen temmuz ayında da yine Ünlü’ye yönelik bir Youtube yayınında, bu kişiyi, cinsel içerikli kasetlerini gündeme getirmekle tehdit etmişti. Anılan yayına ilişkin Ünlü’nün başvurusu ile açılan savcılık soruşturması ise sürüyor.

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