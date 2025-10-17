Vasco da Gama taraftarları, Galatasaray'dan kiralanan Carlos Cuesta için transfer kampanyası başlattı. geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen ancak Galatasaray'da beklentinin çok uzağında kalan Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco de Gama'ya kiralanmıştı.

750 bin euroya kiralanan oyuncu, performansı ile taraftarın gönlünü fethetti.

Sakatlık dönüşü Fortaleza karşısında 4 ikili mücadeleyi kazanan, 9 kez top uzaklaştıran ve yüzde 88'lik pas isabeti sağlayan Kolombiyalı stoper için taraftar da 5.7 milyon euroluk satın almanın yapılması için kampanya başlattı.

