Galatasaray'da 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, gözünü farklı hedeflere çevirdi. Cimbom'un başarılı teknik direktörü hem Beşiktaş'ın elinde bulunan namağlup şampiyonluk unvanına ortak olmak hem de Fatih Terim'in üst üste 4 lig şampiyonluğu rekorunu geride bırakmak istiyor.

GORDON MILNE'İN TAHTINA ORTAK OLMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sadece 1 mağlubiyet yaşayarak şampiyon olan Galatasaray, o tek yenilgisini ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de yaşamıştı. Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'i namağlup tamamlayarak Beşiktaş'ın 1991-1992 sezonundaki tarihi unvanına ortak olmak istiyor. Kara-Kartal o sezon İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlikle namağlup şampiyon olmuştu.

Okan Buruk'un hedefi çok büyük! - Resim : 2

FATİH TERİM'İ GEÇMEK İSTİYOR

Okan Buruk'un diğer büyük hedefi ise Galatasaray'ı üst üste beş sezon şampiyon yaparak tarihe geçmek. Fatih Terim, Galatasaray'ı 1996-2000 yılları arasında üst üste 4 kez şampiyon yapmıştı. Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılan Buruk, bu başarıyı geride bırakmak için yoluna kararlılıkla devam ediyor.

