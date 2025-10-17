Süper Lig'de son 3 sezonda yaşadığı şampiyonlukların ardından sponsorluk gelirlerini artıran Galatasaray, forma satışlarından da önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, 2024 yılında Puma ile yıllık 5 milyon eurodan anlaşma yapmış ve geçen sezon 10 milyona yakın forma satmıştı.

Ancak ezeli rakip Fenerbahçe'nin bir başka firma ile yıllığı 12 milyon eurodan yaptığı anlaşma Galatasaray'ı harekete geçirdi.

GALATASARAY'A 100 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre; Cimbom, futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma ile zam pazarlıklarına başladı ve taraflar kapsamlı görüşmeler sonucunda ortak noktada anlaşmaya varıldı.

Haberde, Galatasaray ile Puma'nın 10 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı ve her sezon için 10 milyon euroya anlaşıldığı belirtildi. Sarı kırmızılılar bu süreçte yaklaşık 100 milyon euroyu (4.9 milyar TL) kasasına koyacak.

Göğüs, sırt, kol, çorap reklamlarından da kasasını dolduran Galatasaray'ın bu sezon formasına reklam veren sponsorlardan 22 milyon euroya yakın pazar kazandığı belirtildi.