Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı

Sezonu 2 kupa ile kapatan Fenerbahçe Opet’ten ayrılan Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak’ın sıradaki durağı belli oldu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Polonyalı yıldız ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Türk Hava Yolları’nın Stysiak için 550 bin dolar ödeyeceği iddia edildi.

Daha önce Polonya basınına geleceği ile ilgili bir konuşan Stysiak, 'Gelecek sezon Türkiye'de kalma ihtimaliniz nedir?' sorusuna "Kesinlikle Türkiye'de kalacağım. Evet, İstanbul'da kalacağım, ama daha fazla ayrıntı veremem" ifadelerini kullanmıştı.