Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı
Magdalena Stysiak Türk Hava Yolları ile anlaştı.

Sezonu 2 kupa ile kapatan Fenerbahçe Opet’ten ayrılan Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak’ın sıradaki durağı belli oldu.

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Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Polonyalı yıldız ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Türk Hava Yolları’nın Stysiak için 550 bin dolar ödeyeceği iddia edildi.

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Daha önce Polonya basınına geleceği ile ilgili bir konuşan Stysiak, 'Gelecek sezon Türkiye'de kalma ihtimaliniz nedir?' sorusuna "Kesinlikle Türkiye'de kalacağım. Evet, İstanbul'da kalacağım, ama daha fazla ayrıntı veremem" ifadelerini kullanmıştı.

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