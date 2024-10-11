CAS'tan flaş Barcelona kararı: Malcom davası sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CAS'tan flaş Barcelona kararı: Malcom davası sonuçlandı

Rus ekibi Zenith Saint-Petersbourg, CAS'dan gelen zaferle birlikte FC Barcelona ile olan Malcom davasını kazandı! Katalan kulübünün 490,000 euro talebi reddedilirken, Rus kulübü savaş nedeniyle ödemeden muaf tutuldu. Malcom, şu anda Al Hilal'da parlıyor!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Zénith Saint-Pétersbourg'un, Barcelona ile olan Malcom davasında haklı olduğuna karar verdi. Katalan kulübü, Zenith'ten, eski Girondins de Bordeaux oyuncusunun her Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında oynaması karşılığında 490,000 euro talep ediyordu. Ancak Zenith, FIFA'nın bu ödemeyi yapmaktan muaf tutulduğunu savundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE ETKİLERİ

Zénith, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından, Rus kulüplerinin Avrupa'daki yarışmalardan dışlandığını belirtti. Kulübün talebi kabul edildi ve FC Barcelona'nın davası reddedildi. Malcom, Temmuz 2018'de FC Barcelona'ya katıldı ancak sadece bir sezon kaldı. 2019'da Rusya'ya transfer oldu ve 2023 yazından itibaren Al Hilal forması giymeye başladı. Şu anda Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savić ve Neymar Jr. gibi yıldızlarla birlikte oynuyor.

adsiz-tasarim-1-002.png

Son Haberler
Ataşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı
Ataşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı
CAS'tan flaş Barcelona kararı: Malcom davası sonuçlandı
CAS'tan flaş Barcelona kararı: Malcom davası sonuçlandı
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır: "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenlerimizi zor durumda bırakıyor!"
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır: "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenlerimizi zor durumda bırakıyor!"
Nasser Al-Attiyah'tan çifte zafer
Nasser Al-Attiyah'tan çifte zafer
Kebap ve kokoreçe alkol karıştırmışlar. Domuz etinden sonra yeni skandal
Kebap ve kokoreçe alkol karıştırmışlar. Domuz etinden sonra yeni skandal