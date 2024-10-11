CAS'tan flaş Barcelona kararı: Malcom davası sonuçlandı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Zénith Saint-Pétersbourg'un, Barcelona ile olan Malcom davasında haklı olduğuna karar verdi. Katalan kulübü, Zenith'ten, eski Girondins de Bordeaux oyuncusunun her Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında oynaması karşılığında 490,000 euro talep ediyordu. Ancak Zenith, FIFA'nın bu ödemeyi yapmaktan muaf tutulduğunu savundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE ETKİLERİ

Zénith, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından, Rus kulüplerinin Avrupa'daki yarışmalardan dışlandığını belirtti. Kulübün talebi kabul edildi ve FC Barcelona'nın davası reddedildi. Malcom, Temmuz 2018'de FC Barcelona'ya katıldı ancak sadece bir sezon kaldı. 2019'da Rusya'ya transfer oldu ve 2023 yazından itibaren Al Hilal forması giymeye başladı. Şu anda Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savić ve Neymar Jr. gibi yıldızlarla birlikte oynuyor.