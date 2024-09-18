Casusların silahları site otoparkından çıktı. 6’sı yabancı 8 kişi tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir sitenin otoparkında çok sayıda silah ve mermi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturma ile silahların uluslararası casusluk yapan kişilere ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri düzenlediği operasyonda casusluk faaliyetine karıştığı tespit edilen 6’sı yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin, Türkiye’de istihbarat toplamak isteyen herhangi bir ülkeyle para karşılığı anlaştığı ve bu ülkelerin istekleri doğrultusunda Türkiye’de casusluk yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 24 adet tabanca, 164 adet fişek, 1 sahte plaka çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.