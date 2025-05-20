Casusluk krizi NATO’ya taşındı

Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, savaşın sürdüğü ülkenin güneybatısında bir Macar casusluk ağı ortaya çıkardığını duyurdu. Kurum, iki zanlının gözaltına alındığını ve bu kişilerin Ukrayna ordusu ile bağlantılı olduklarını belirtti. Bu kişilerin Macar askeri istihbaratı tarafından yönlendirildiği açıklandı. SBU, operasyonun görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKAN BİR AĞ

Ukrayna istihbaratına göre bu, ülke tarihinde ilk kez keşfedilen Macar casusluk ağı oldu. Kiev yönetimi, bu yapılanmanın doğrudan Ukrayna'nın iç güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Öte yandan Macaristan, iddiaların doğruluğuna şüpheyle yaklaştı ve Ukrayna'yı bilgi savaşına girişmekle suçladı.

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MACARİSTAN’DAN NATO ÇAĞRISI

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkesine karşı başlatılan bilgi operasyonlarını "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımladı. Orbán, bu kampanyanın yalnızca Macaristan’a değil, NATO’ya da yönelik bir tehdit olduğunu ifade ederek, ittifakın bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. “Bu tür saldırılar NATO tarafından tolere edilemez” diyen Orbán, müttefiklerinden destek beklediğini belirtti.

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SZİJJÁRTÓ: “UKRAYNA PROPAGANDASINA DİKKAT EDİLMELİ”

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın açıklamalarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Szijjártó, “Ukrayna propagandasında yer alan haberlerin tamamını gerçek kabul etmek hata olur” dedi. Macar yetkililer, Ukrayna'nın bu suçlamaları politik çıkarlar doğrultusunda gündeme getirdiğini öne sürüyor.

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GERİLİMİN ARKASINDA NE VAR?

Casusluk gerilimi, Macaristan’ın Rusya’ya yakın tutumundan ayrı düşünülemez. AB ve NATO üyesi olan Macaristan, Ukrayna-Rusya savaşında Batı’nın askeri yardımlarına mesafeli duruyor. Bu da Kiev ile Budapeşte arasında zaman zaman tansiyonu yükseltiyor. Son gelişmeler, NATO’nun içindeki görüş ayrılıklarını yeniden gözler önüne serdi.