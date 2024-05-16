Çatı onarımı yaparken yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çatı onarımı yaparken yaşamını yitirdi
Aydın'daki bir besihanede çatı onarım işi yapan 40 yaşındaki vatandaş bastığı çatı malzemesinin kırılması sonucu yüksekten düşüp hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gödrenli Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan trajik olayda, mahalle sakinlerini derinden sarsan bir kaza meydana geldi.

Besihane çatısını onarma çalışmalarını yürüten 40 yaşındaki Fatih Taç, bastığı malzemenin kırılmasıyla dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ancak sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında Taç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Taç'ın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Köşk ilçesinde yaşayan ve üç çocuk babası olan Taç'ın ani ölüm haberi, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Bu acı haberi alan yakınları, derin bir yas içinde kendilerini bulurken, olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma ise devam ediyor.

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