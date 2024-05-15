Çatı onarımı yaparken yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Çatı onarımı yaparken yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir besihane çatısının onarımı sırasında yaşanan kaza, bir işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, kırsal Gödrenli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Besihanenin çatısını onaran 40 yaşındaki Fatih Taç, bastığı malzemenin kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Taç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Taç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Taç'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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