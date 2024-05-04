Çatıda dolanan 5 metrelik piton endişe yarattı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 5 metrelik dev bir pitonun evlerin çatılarında dolaştığına dair çarpıcı görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler, yerel bir sakinin cep telefonuyla çektiği olağanüstü anları yansıtıyor. Dev pitonun evlerin çatılarında rahatça dolaşması, bölgedeki insanlar arasında şaşkınlık ve endişe yarattı. Pitonun sıra dışı görüntüsü ve olağanüstü boyutları, internet kullanıcılarını etkiledi ve paylaşımların hızla yayılmasına neden oldu.

Yetkililer, bölgedeki sakinleri uyararak pitonun etrafında dikkatli olmalarını ve uzman ekiplerin yardımını talep etmelerini önerdi. Bu sıra dışı olay, Avustralya'nın benzersiz doğal yaşamının bir göstergesi olarak değerlendirildi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.