Çatıda dolanan 5 metrelik piton endişe yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
Çatıda dolanan 5 metrelik piton endişe yarattı
Avustralya'da çekilen görüntülerde evlerin çatısından sürünerek ilerleyen 5 metrelik piton, yerel halkı endişelendirdi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 5 metrelik dev bir pitonun evlerin çatılarında dolaştığına dair çarpıcı görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler, yerel bir sakinin cep telefonuyla çektiği olağanüstü anları yansıtıyor. Dev pitonun evlerin çatılarında rahatça dolaşması, bölgedeki insanlar arasında şaşkınlık ve endişe yarattı. Pitonun sıra dışı görüntüsü ve olağanüstü boyutları, internet kullanıcılarını etkiledi ve paylaşımların hızla yayılmasına neden oldu.

Yetkililer, bölgedeki sakinleri uyararak pitonun etrafında dikkatli olmalarını ve uzman ekiplerin yardımını talep etmelerini önerdi. Bu sıra dışı olay, Avustralya'nın benzersiz doğal yaşamının bir göstergesi olarak değerlendirildi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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