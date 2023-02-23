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Çatıdan düşen kar kütlesi aracı hurdaya çıkardı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, bir aracı kullanılamaz hale getirdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:22
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Çatıdan düşen kar kütlesi aracı hurdaya çıkardı

Çatıdan düşen kar kütlesi aracı hurdaya çıkardı
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İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde etkisini artıran kar yağışı, Bitlis'in Tatvan ilçesini olumsuz etkilemişti. 

Havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin Kültür Mahallesi’nde inşaat halinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 06 GE 9327 plakalı Toyota Corolla marka otomobilin üzerine düştü. 

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, otomobilde birilerinin olabileceği şüphesiyle küreklerle üzerindeki karı temizledi.

Olayda kullanılamaz hale gelen otomobilde kimsenin olmaması sevindirirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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