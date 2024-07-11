Çatıdan havaya defalarca ateş açmıştı: Çatıdan çatıya kaçarken yakalandı

Kaynak: İHA
Çatıdan havaya defalarca ateş açmıştı: Çatıdan çatıya kaçarken yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evinin çatısından havaya defalarca ateş eden bir şüpheli, o anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi çatı çatı kovalayarak yakaladı.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. (18) isimli genç, elindeki kuru sıkı tabanca ile evinin çatısından havaya ateş açtı ve bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından tepki çeken H.E.'yi yakalamak için Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit eden ekipler, Şirinevler Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden H.E., çatıya çıkarak yan binaların çatılarına kaçtı. Çatıdan çatıya kaçmaya çalışan H.E., kısa bir kovalamacanın ardından başka bir çatıda kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan H.E., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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