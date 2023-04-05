﻿Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetliyoruz

İsrail güvenlik güçlerinin Mecid-I Aksa'ya düzenlediği baskın tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Skandal görüntülere Türkiye'den de tepkiler geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve ibadet edenlere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.



Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir" denildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: VAHŞETİ LANETLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik silahlı müdahalesini yönelik, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum" dedi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in masum Filistinli kardeşlerimize aralıksız devam eden zulmü, ramazanda, Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ediyor. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir" dedi. (AA)