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Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu Mısır'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin davetine icabetle yarın Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 13:56
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Çavuşoğlu Mısır'a gidecek: Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret

Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu Mısır'a gidecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Bakan Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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