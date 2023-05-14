Çavuşoğlu pusuladan yakındı: Katla katla bitmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da oyunu kullandı. Pusulanın çok uzun olmasından yakınan Çavuşoğlu, “Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir” dedi.

Çavuşoğlu pusuladan yakındı: Katla katla bitmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

Antalya'dan AKP milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi.

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında vatandaşların kullandıkları oyların vatana, millete huzur, istikrar, barış ve daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileklerini söyledi.

Bugüne kadar siyasetçilerin her şeyi söylediğini belirten Çavuşoğlu, "Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz millette. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyoruz. Ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, bir soru üzerine, milletvekili seçimi pusulasının çok uzun olduğunu belirterek, “Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste bayağı uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir” diye konuştu.

(Kaynak: AA)

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