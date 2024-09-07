Çay fiyatlarını yılın ikinci zammı geldi. Fiyatlar yüzde 18 artacak

ÇAYKUR, 9 Eylül 2024 tarihi ile birlikte geçerli olmak üzere tüm ürün gruplarına yüzde 18 zam yaptığını açıkladı.

7 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ÇAYKUR, çay ürün grubuna yüzde 18 zam yaptığını açıkladığı duyuruda yeni fiyatların 2 gün sonra uygulanmaya başlanacağını belirtti. ÇAYKUR Temmuz ayında yapılan yüzde 24 oranındaki zammın sonrasında bu yıl çaya yapılan ikinci büyük zammı yapmış oldu.

ÜRETİCİLERİN SESİNE KULAK VERİLDİ

ÇAYKUR, 11 Mayıs’ta açıklanan yüzde 54,54 oranındaki yaş çay fiyatının ardından 5 Temmuz’dan geçerli olacak şekilde tüm ürün gruplarına yüzde 22 oranında zam yapmıştı. Ancak bu zam oranı hem enflasyonun hem de yaş çaya verilen zam oranının çok altında kalması nedeniyle üreticiler tarafından kabul görmeyerek eleştirilmişti.

YÜZDE 18 ZAM DAHA GELDİ

Çay sektöründen gelen tepkiler üzerine ve piyasaların rahatlaması amacıyla ÇAYKUR’un kuru çaya da en az yaş çay oranında zam uygulaması yapacak. ÇAYKUR, 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde tüm çay ürün gruplarına yüzde 18 zam yaptı.