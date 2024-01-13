Çay ocağında iki grup masa ve ıstakalarla birbirine saldırdı. 4 yaralı

Kaynak: DHA
Çay ocağında iki grup masa ve ıstakalarla birbirine saldırdı. 4 yaralı
Şanlıurfa'da çay ocağında iki grup arasında kavga çıktı. Birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldıran grup, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde bir çay ocağına gelen iki grup, alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, Tekme tokat kavga eden taraflar, çay ocağındaki masa, sandalye ve okey ıstakalarıyla da birbirine saldırdı.

CAMLAR KIRILDI

Sokakta da devam eden kavgada camları kırılan çay ocağında maddi zarar meydana geldi. Yaşanan olayda 4 kişi hafif yaralandı. Kavga çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.

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