Çaya bir zam daha geldi. Son 3 ayda dördüncü zam

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına bugün itibariyle yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Bu zamla birlikte çaya, son 3 ayda dördüncü kez zam geldi.

Çaya bir zam daha geldi. Son 3 ayda dördüncü zam

Çaykur, çay fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. Bloomberg HT'nin haberine göre, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında zam geldi.

Çay son 3 ayda yüzde 88,2 zamlandı

Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Son gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

Yeni fiyat listelerinin, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandığı duyuruldu.

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Fiyatlar dördüncü kez değişecek

Çaykur daha önce de kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'da yüzde 43 zam, 14 Temmuz'da yüzde 9,5, 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam yapmıştı. Bugün gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana dördüncü kez değiştirilecek.

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