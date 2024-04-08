Çaycuma'da evin çatısı yandı

Kaynak: İHA
Çaycuma'da evin çatısı yandı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde üç katlı bir evin çatısında çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldüğü belirtildi.

Yangın ilçeye bağlı Dereköseler köyü Kocamehmetler Mahallesi’nde Adem O.’ya ait üç katlı evin çatı katında meydana geldiği belirtildi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede çatının tamamını sardığı ifade edildi.

Aile sakinlerinin yangını fark ederek sokağa çıkmasının ardından çevredekiler de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarlar üzerine olay yerine ulaşan Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. Evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

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