Çayırlı Göleti yağışların ardından doldu

Kaynak: İHA
Çayırlı Göleti yağışların ardından doldu
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yer alan ve tarımsal sulama için kullanılan Çayırlı Göleti’nin su seviyesi, yağışlardan sonra yükselmeye başladı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesindeki gölete, ilk olarak ilçeye bağlı Ozanlı köyünün deresinden su aktarımı başlamıştı.

Çayırlılı çiftçilerin dile getirdiği tarımsal sulama problemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, sulama mevsimi haricinde boşa akan suyun değerlendirilmesi için 2 kilometrelik mesafeye 400 milimetre çapında borular döşenerek, tarımsal sulama için kullanılan Çayırlı Göleti’ne aktarılmasının yanında son haftalarda yağmur yağışlarının artmasından sonra göletin su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Kurak görünümüyle çiftçileri endişelendiren göletin su seviyesinde ki doluluk maksimum seviyelere ulaştı. Tamamen dolan gölette artış olması üretici çiftçileri mutlu etti.

aw201208-01.jpg

Son Haberler
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı Spor
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim Gündem
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları Spor
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü Dünya
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü
Sinan Ateş’le davayı vurdular Yazarlar
Sinan Ateş’le davayı vurdular
İstanbul'a üç ayda 3,7 milyon turist! İlk sırada hangi ülke var? Gündem
İstanbul'a üç ayda 3,7 milyon turist! İlk sırada hangi ülke var?
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi Gündem
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi