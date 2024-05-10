Çayırlı Göleti yağışların ardından doldu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesindeki gölete, ilk olarak ilçeye bağlı Ozanlı köyünün deresinden su aktarımı başlamıştı.
Çayırlılı çiftçilerin dile getirdiği tarımsal sulama problemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, sulama mevsimi haricinde boşa akan suyun değerlendirilmesi için 2 kilometrelik mesafeye 400 milimetre çapında borular döşenerek, tarımsal sulama için kullanılan Çayırlı Göleti’ne aktarılmasının yanında son haftalarda yağmur yağışlarının artmasından sonra göletin su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.
Kurak görünümüyle çiftçileri endişelendiren göletin su seviyesinde ki doluluk maksimum seviyelere ulaştı. Tamamen dolan gölette artış olması üretici çiftçileri mutlu etti.