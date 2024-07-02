Çaylak sezonunda tarihe geçti

Reese, Commissioner's Cup Şampiyonu Minnesota'ya karşı oynanan müsabakada üst üste 10. double-doubleını yaparak takımının tarihine adını yazdırdı.

Chicago Sky'ın 70-62'lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada Reese, sahada kaldığı süre boyunca 10 sayı attı ve 16 ribaund kazandı.

Sky koçu Teresa Weatherspoon, Reese'in performans hakkında "Sahada iyi yaptıklarını yapmaya devam ederek gelişecek. O çok çalışkan biri, her zaman çıkıp sıkı ve kendine güvenen bir şekilde oynayacak ve size sahip olduğu her şeyi verecek. Kendine karşı en sert kişi o, yaptıklarından ve yapmaya devam edeceklerinden çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Reese, sonraki üç maçta da double-double yaparsa, 2009-2010 sezonunda 12 double-double yapan LA Sparks yıldızı Candace Parker'ın elinde bulunan WNBA'in üst üste double-double yapma rekorunu kırabilir.

Reese'den önce Chicago tarihinde art arda yedi double-double'dan fazlasını yapan tek oyuncu, 2011 ve 2012'de sekizlik iki seri yapan Sylvia Fowles'dı.

Reese ayırca maç başına 11,4 ribaund oranıyla ligin lideri konumunda.