Icardi'den korkutan karar

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Icardi'den korkutan karar

Mauro Icardi Arapların 25 milyon euroluk teklifini değerlendirmeye aldı.

Son olarak Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Micyh Batshuayi’yi kadrosunu katan Galatasaray’da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılıların golcüsü ve taraftarın aşkı Mauro Icardi için Araplar harekete geçti.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Qadsiah Arjantinli yıldız için kesenin ağzını açtı.

Yıldız futbolcuya yıllığı bonuslar ile birlikte 25 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

Mauro Icardi Arapların bu teklifini değerlendirmeye aldı.

Galatasaray forması ile 2 sezonda toplamda 73 maça çıkan Mauro Icardi bu maçlarda 55 gol 20 asist kaydetti. Icardi’nin Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

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