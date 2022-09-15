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Milyonları ilgilendiriyor. Cayma hakkında süre uzatıldı

İnternetteki alışverişlerde cayma hakkı kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih değişti, süre uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre düzenleme 1 Ocak 2024'e ertelendi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:21
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:31
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Cayma hakkındaki düzenlemenin süresi değişti. 1 Eylül 2002'de girecek düzenleme 1 Ocak 2024'e uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor. Cayma hakkında süre uzatıldı
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Ticaret Bakanlığı açıkladı, İnternet alışverişlerdeki cayma hakkındaki düzenlemenin süresi değişti. 1 Eylül 2022'de yürürlüğe girmesi beklenen "cayma hakkı" düzenlemesi 1 Ocak 2024'e ertelendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ağustos’ta yapılan düzenlemeyle internet alışverişlerindeki iade işlemlerine çeşitli kısıtlamalar gelmişti. Buna göre, mesafeli satışlarda telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırılmıştı. Cayma hakkının kullanıldığı ürünler için de kargo ücretinin müşteri tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu düzenleme 1 Ekim 2022’de yürürlüğe girecekti. Ancak bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada değişikliklerin yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirtildi.

İADE SÜRESİ 10 GÜNDEN 14 GÜNE ÇIKARILDI

Ticaret Bakanlığı’nın detaylarını duyurduğu yönetmelik ile ürün iade süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. İadelerde kartın kullanılabilir limitine, tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirildi. Böylece tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırıldı. Ayrıca kişiselleşen bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.

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kutudan salatalık ya da ayva çıkabilir
15.09.2022 10:40
"Buna göre, mesafeli satışlarda telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırılmıştı." ticari kurallarda avrupa niye örnek alınmıyor? afrika veya ortadoğuya mı özeniyoruz?  
 
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