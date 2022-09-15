Milyonları ilgilendiriyor. Cayma hakkında süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı açıkladı, İnternet alışverişlerdeki cayma hakkındaki düzenlemenin süresi değişti. 1 Eylül 2022'de yürürlüğe girmesi beklenen "cayma hakkı" düzenlemesi 1 Ocak 2024'e ertelendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ağustos’ta yapılan düzenlemeyle internet alışverişlerindeki iade işlemlerine çeşitli kısıtlamalar gelmişti. Buna göre, mesafeli satışlarda telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırılmıştı. Cayma hakkının kullanıldığı ürünler için de kargo ücretinin müşteri tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu düzenleme 1 Ekim 2022’de yürürlüğe girecekti. Ancak bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada değişikliklerin yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirtildi.

İADE SÜRESİ 10 GÜNDEN 14 GÜNE ÇIKARILDI

Ticaret Bakanlığı’nın detaylarını duyurduğu yönetmelik ile ürün iade süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. İadelerde kartın kullanılabilir limitine, tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirildi. Böylece tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırıldı. Ayrıca kişiselleşen bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.