Remzi Özdemir Yapı Kredi’nin neden satıldığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Remzi Özdemir Yapı Kredi’nin neden satıldığını açıkladı
Koç Holding’in Yapı Kredi’yi Birleşik Arap Emirlikleri’nden First Abu Dhabi Bank’a 8 milyar dolara satacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

ÜMİT KARADAĞ / YENİÇAĞ

Koç Grubu’nun elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8 milyar dolar istediği ortaya çıktı.

Yapı Kredi’den KAP'a yapılan açıklamada “Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Ekonomi dünyası bu gelişmeyle çalkalanırken ekonomist Remzi Özdemir Yeniçağ’dan Ümit Karadağ’a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir Yapı Kredi Bankası’nın satışıyla ilgili şöyle konuştu:

“YAPI KREDİ’NİN SATIŞ HABERİ ÇOK ENTERESAN”

Yapı Kredi Bankası’nın satışıyla ilgili gelen haber oldukça enteresan… Çünkü Koç Holding’in büyük bir hevesle aldığı bankayı bu kadar kolay elden çıkaracağını kimse tahmin edemiyordu. Koç Holding her fırsatta satış haberlerini yalanlamış ve şiddetle bankacılık sektöründe kalacağını söylemişti.

“KOÇ HOLDİNG LİKİDİTEYE DÖNÜYOR DİYEBİLİRİZ”

Peki Koç Holding’in bankacılık sektöründen çıkmasını gerektirecek durum nedir? Burada durulması gereken en önemli konu bu. Koç Holding enteresan şekilde likiditeye dönüyor diyebiliriz. Yaklaşık 8 milyar dolarlık satıştan elde edeceği geliri büyük bir olasılıkla yurt dışındaki bir yatırıma yönlendirecektir.

“GELEN PARAYLA YURT DIŞINDA YATIRIM YAPARLAR”

Koç Holding’in bu saatten sonra yurt içinde bir yatırım yapacağını zannetmiyorum. Yurt içinde kalmayı düşünen bir holding olsaydı, zaten karlı olan bir sektörden Yapı Kredi gibi devasa bir markadan bu kadar kolay çıkma kararı almazdı. Bir başka tartışılması gereken konusu ise son dönemde bankacılık sektörünün el değiştirme aşamasına geçilmesi… Biliyorsunuz benzer iddialar Garanti Bankası için de ortaya atıldı.

“BÜYÜK SERMAYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLİYOR”

Garanti’nin ana hissedarı BBVA, Garanti için görüşmeler yaptığını bir yayın organından belirtildi. Ancak Garanti de tıpkı Koç Holding gibi bu haberi yalanlamıştı. Fakat gördük ki Koç Holding haberi doğruladı. Benzer bir haber Garanti’den gelebilir. Şu anlam geliyor… Büyük sermaye bankacılık sektöründen yavaş yavaş çıkıyor.

“YAPI KREDİ’Yİ SATIŞIN İKİ NEDENİ OLABİLİR”

Bunun nedeni Türkiye’de son dönemde uygulanan ekonomi politikaları olabilir. Türk ekonomisiyle ilgili daha karamsar beklentileri olabilir. Benim aklıma ilk aşamada gelen bunlar. Burada elde edilecek gelir çok ciddi bir gelir.

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