23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kahvaltıda büyük tehlike. Çay-simit yapmadan önce bir kere daha düşünün

Kahvaltıda büyük tehlike. Çay-simit yapmadan önce bir kere daha düşünün

İngiliz bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre; Sabahları çay ve simitle yapılan kahvaltının tehlike saçtığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:45
Takip Et

Çay-simit yapmadan önce bir kere daha düşünün

Kahvaltıda büyük tehlike. Çay-simit yapmadan önce bir kere daha düşünün
+
Aa
-

İngiltereli bilim insanlarının başlattığı bir çalışmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle de her gün simit ve çay tüketen insanlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıktı.

Her gün simit ve çay tüketen insanlarda; Yaşlanma, unutkanlık ve kilo alımına neden olduğu bildirildi.

ZARARLI SONUÇLARA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar güne hamur işi ve kafeinle başlayan kişilerde unutkanlığın daha hızlı geliştiğini duyurdu. Bunun nedeni ise karbonhidrat ve kafeinin vücutta hızla sinir sistemini çökerterek beyne verilen sinyallerde azalmalara neden olduğu ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Bilim dünyasını bile şaşırtan bu gerçekten karbonhidrat vücudun ilerleyişi için her ne kadar faydalı bir madde olsa da aynı zamanda bir o kadar zararlı sonuçlara neden olabiliyor.

UNUTKANLIK VE KİLO ALIMI GELİR

Karbonhidrat vücudun ilerleyişi için her ne kadar faydalı bir madde olsa da aynı zamanda bir o kadar zararlı sonuçlara neden olabiliyor.

Özellikle de 30 yaş üzeri kişilerde sindirimin karbonhidratı enzimleme özelliği azaldığından, karbonhidrat vücutta atık olarak kaldığı vurgulandı.

Bu yüzden her gün kahvaltıda tüketilen çay simidin neden olacağı sağlık sorunlarının başında unutkanlık ve kilo alımının geldiği bildirildi.  Vücutta atık olarak kalan karbonhidrat ayrıca hücrelerin hızla yaşlanmasına neden olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.