Kahvaltıda büyük tehlike. Çay-simit yapmadan önce bir kere daha düşünün

İngiltereli bilim insanlarının başlattığı bir çalışmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle de her gün simit ve çay tüketen insanlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıktı.

Her gün simit ve çay tüketen insanlarda; Yaşlanma, unutkanlık ve kilo alımına neden olduğu bildirildi.

ZARARLI SONUÇLARA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar güne hamur işi ve kafeinle başlayan kişilerde unutkanlığın daha hızlı geliştiğini duyurdu. Bunun nedeni ise karbonhidrat ve kafeinin vücutta hızla sinir sistemini çökerterek beyne verilen sinyallerde azalmalara neden olduğu ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Bilim dünyasını bile şaşırtan bu gerçekten karbonhidrat vücudun ilerleyişi için her ne kadar faydalı bir madde olsa da aynı zamanda bir o kadar zararlı sonuçlara neden olabiliyor.

UNUTKANLIK VE KİLO ALIMI GELİR

Karbonhidrat vücudun ilerleyişi için her ne kadar faydalı bir madde olsa da aynı zamanda bir o kadar zararlı sonuçlara neden olabiliyor.

Özellikle de 30 yaş üzeri kişilerde sindirimin karbonhidratı enzimleme özelliği azaldığından, karbonhidrat vücutta atık olarak kaldığı vurgulandı.

Bu yüzden her gün kahvaltıda tüketilen çay simidin neden olacağı sağlık sorunlarının başında unutkanlık ve kilo alımının geldiği bildirildi. Vücutta atık olarak kalan karbonhidrat ayrıca hücrelerin hızla yaşlanmasına neden olduğu vurgulandı.