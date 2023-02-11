Sabah kahvaltısı bu kadar önemli. Çok riskli hastalıklara davetiye çıkartıyor

CNN Türk’te yer alan habere göre; Tüm günümüzü etkisi altına alan kahvaltının düzenli olarak yapılması gerektiği vurgulandı. Kahvaltı gün içerisinde bize enerji veren en önemli öğün olduğu bildirildi. Özellikle okul çağındaki birçok çocuk kahvaltıyı aksattığı vurgulandı.

Diyetisyen Reyhan Berber, “Yetersiz beslenme, uyku düzenini de bozabilir ve çocuğu tam bir okul gününden hiçbir şey alamayacak kadar yorgun hale getirebilir. Ek olarak, beyin fonksiyonları genç yaşta hızla gelişir. Doğru besinler olmadan beyin gelişimi bilişsel ve mental olarak sağlıklı bir gelişim gösteremez. Bu durumda da öğrenme yetenekleri üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere neden olur” sözlerini kullandı.

UZUN SÜREN AÇLIK ÇOCUKLARDA DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

Diyetisyen Berber, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul çağındaki çocukların sağlığı için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmamız lazım. Çocuklarımıza zararlı yiyecekleri; yememesi gerektiği şeklinde değil, neden yememesi gerektiği şeklinde anlatmalıyız. Günün ilk ve en önemli öğünü olan kahvaltı kesinlikle atlanılmamalı. Çocuk, sabah kahvaltı yapmadığında öğle yemeğine kadar 4-6 saatlik yaşayabilir. Bu da özellikle çocuklarda diyabete davetiye çıkarıyor. Bu sebeple çocuklarda diyabet görülme yaşı, 12-13'e kadar inmiş durumda. Çocuklarımıza bu öğünü teşvik etmek için tabak süslemeleri yapın. Çocuğunuzun buzdolabına, masasına, tabağına neler yapması gerektiğini minik notlar halinde bırakın.”

DOYMUŞ YAĞLAR HAFIZAYI BOZUYOR

Sağlıklı beslenmenin vücut için gerekli besinlerin yeterli miktarda ve dengeli bir şekilde alınmasıyla olacağını vurgulayan Diyetisyen Berber, “ Nörobilim Derneği'nin yaptığı son araştırmalara göre yüksek düzeyde doymuş yağ içeren beslenme tarzının öğrenmeyi ve hafızayı bozduğunu ortaya koyuyor. Daha az yağlı şekerli ve tuzlu geleneksel ürünlere yönelmenin çocuklarımıza daha sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam ettirmeye yardımcı olacaktır. Yoğurt, pekmez, bulgur, turşu gibi geleneksel gıdalarımızın yanı sıra işlenmemiş gıdaların tüketilmesi daha sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sağlayacaktır.” İfadelerini kullandı.

DİYABET BELİRTİLERİ

Ağız kuruluğu, çok su içme isteği, gece idrara sık kalkma, aşırı ve sık yeme isteği, aşırı tatlı yeme isteği, el ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma hissi, Ani ve istemsiz kilo kaybı.