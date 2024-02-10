ÇEDES Projesi: Öğrencilere 'şeytan taşlama' dersi verdiler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kamuoyundaki tüm tepkilere karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak yürüttüğü, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) protokolü uygulanmaya devam ediyor.

Son olarak Bitlis’in Hizan ilçesinde yer alan Nurs Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla Kâbe’yi temsil eden bir maket sınıfa kondu.

Önce maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonrasında ise sınıfta şeytan taşlama provası yaptı.

Prova kapsamında öğrencilere sınıf duvarlarına taş fırlattırıldı.