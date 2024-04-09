Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü

Kaynak: DHA
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, viraja hızlı giren bir çekicinin üzerindeki hafif ticari araç, yoldan geçen bir halk otobüsünün üzerine düştü.

Kaza, Emek Mahallesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi.

N.T. isimli sürücü, kullandığı 34 DYB 729 plakalı çekiciyle viraja hızla girdi. Bu sırada çekicinin üzerinde arıza nedeniyle bulunan 34 AJ 3440 plakalı hafif ticari araç, yolculuk halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 BR 377 plakalı halk otobüsünün üzerine düştü.

Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ters dönen araç, başka bir çekiciyle kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

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