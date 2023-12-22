Çekya’daki üniversite saldırısında can kaybı 15’e yükseldi

Kaynak: İHA
Çekya’daki üniversite saldırısında can kaybı 15’e yükseldi
Prag’daki Charles Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 15’e yükseldi, yaralı sayısı ise 24 olarak açıklandı.

Çekya’nın başkenti Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Polisler tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 15’e yükseldiği söylendi. Daha önce 30 olarak açıklanan yaralı sayısı ise 24 olarak aktarıldı.

SİLAHLI SALDIRGANIN BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis, etkisiz hale getirilen 24 yaşındaki saldırgan David Kozak’ın üniversitenin öğrencisi olduğunu belirterek, sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle polis tarafından aranmaya başlandığı bilgisini paylaştı.

SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARINA ULAŞILDI

Saldırganın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldığını belirten polis, saldırganın babasını öldürdükten sonra okula gideceğinin tespit edildiğini ve önlem olarak okulun boşaltıldığını ancak saldırganın başka bir binaya giderek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis, Kozak’ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini ifade etti.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırının terörle bağlantısı olmadığını vurguladı.

aw103523-01.jpg

AB LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Bugün Prag'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan silahlı saldırı karşısında şok oldum. Kurbanların ailelerine ve tüm Çek halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Sizinle birlikteyiz” dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, “Prag'da meydana gelen korkunç silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Toplumlarımızda bu tür şiddete yer bırakmamalıyız” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Prag'dan gelen korkunç haberler karşısında derin bir şok yaşıyorum. Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve dostlarıyla birlikte, Çek dostlarımızın acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, “Prag'daki Charles Üniversitesi'nin canice bir silahlı saldırının hedefi olduğunu öğrenmek beni derinden etkiledi. Kurbanlar, yaralılar ve ailelerin yanı sıra Çek halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum” dedi.

Son Haberler
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı Spor
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi Gündem
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor Şifalı Bitkiler
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi Dünya
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
Ali Babacan'dan Akşener'e 'korkak' tepkisi Gündem
Ali Babacan'dan Akşener'e 'korkak' tepkisi
Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor Şifalı Bitkiler
Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor