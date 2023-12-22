Çekya’daki üniversite saldırısında can kaybı 15’e yükseldi

Çekya’nın başkenti Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Polisler tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 15’e yükseldiği söylendi. Daha önce 30 olarak açıklanan yaralı sayısı ise 24 olarak aktarıldı.

SİLAHLI SALDIRGANIN BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis, etkisiz hale getirilen 24 yaşındaki saldırgan David Kozak’ın üniversitenin öğrencisi olduğunu belirterek, sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle polis tarafından aranmaya başlandığı bilgisini paylaştı.

SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARINA ULAŞILDI

Saldırganın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldığını belirten polis, saldırganın babasını öldürdükten sonra okula gideceğinin tespit edildiğini ve önlem olarak okulun boşaltıldığını ancak saldırganın başka bir binaya giderek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis, Kozak’ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini ifade etti.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırının terörle bağlantısı olmadığını vurguladı.

AB LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Bugün Prag'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan silahlı saldırı karşısında şok oldum. Kurbanların ailelerine ve tüm Çek halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Sizinle birlikteyiz” dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, “Prag'da meydana gelen korkunç silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Toplumlarımızda bu tür şiddete yer bırakmamalıyız” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Prag'dan gelen korkunç haberler karşısında derin bir şok yaşıyorum. Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve dostlarıyla birlikte, Çek dostlarımızın acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, “Prag'daki Charles Üniversitesi'nin canice bir silahlı saldırının hedefi olduğunu öğrenmek beni derinden etkiledi. Kurbanlar, yaralılar ve ailelerin yanı sıra Çek halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum” dedi.