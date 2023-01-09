9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çekya'nın eski Başbakanı fonlarına ilişkin yolsuzluk davasında aklandı

Çekya'nın eski Başbakanı fonlarına ilişkin yolsuzluk davasında aklandı

Çekya'nın başkenti Prag'da mahkeme, ülkenin eski Başbakanı Andrej Babis'i, Avrupa Birliği (AB) fonlarını içeren yolsuzluk davasında suçsuz buldu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:55
Takip Et

Çekya'nın eski Başbakanı Babis, AB fonlarına ilişkin yolsuzluk davasında aklandı

Çekya'nın eski Başbakanı fonlarına ilişkin yolsuzluk davasında aklandı
+
Aa
-

Prag'daki mahkemenin kararı, Çekya'da 13 Ocak'ta yapılacak ilk tur devlet başkanlığı seçimleri öncesinde geldi.

Savcılık tarafından yolsuzluk suçlamasıyla 3 yıl tecil edilmiş hapis cezası ve 440 bin dolar para cezası istemiyle yargılanan eski Başbakan Babis'nin suçsuz olduğuna karar verildi.

Babis, AB fonlarını da içeren 2 milyon dolarlık yolsuzluk davasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemiş ve bunların "siyasi" motivasyonlarla yöneltilen suçlamalar olduğunu ileri sürmüştü.

Mahkeme kararının temyize götürülebileceği belirtilirken eski Başbakan Babis'in, emekli ordu komutanı Petr Pavel ve eski üniversite rektörü Danuse Nerudova ile ülkede 13 Ocak’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışması bekleniyor.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
4
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
5
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
6
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
7
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.