Çelik zırhlı uzaylı paniği. Kurşun işlemiyor

Peru'nun Ikitu kentinde yaşayanlar, yaklaşık 1 aydır "gri renkli yaratıklar" tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi. Anlatılanlara göre "uzaylılar" kendilerine ateş edildiğinde yaralanmıyor.

Çelik zırhlı uzaylı paniği. Kurşun işlemiyor

Dünyanın birçok bölgesinde zaman zaman görüldüğü iddia edilen uzaylı ve UFO iddialarına bir yenisi eklendi.

Peru’nun Loreto bölgesinde yaşayan Ikitu kabilesi sakinleri, 11 Temmuz’dan bu yana “gri renkli yaratıklar” tarafından saldırı altında olduklarını iddia ediyor.

Kabile sakinleri, uzaylılara benzettikleri yaratıkların en az yedi kez saldırdığını öne sürüyor.

İddialara göre saldırılar geceleri yaşanıyor. Bahsi geçen yaratıkların boyu ise iki metreyi buluyor, Yaratıklar aynı zamanda bir metreye kadar yükselip süzülebiliyorlar. Köşeye sıkıştırıldıklarında ise kayboluyorlar.

Yaratıklara ateş edildiğinde ise yaralanmadıkları için özel zırhları olduğuna inanılıyor. 15 yaşındaki bir genç kız, boğazından yaralandığı saldırıyı yaratıkların yaptığını söyledi. Bazı kasabalılar uzaylıların yuvarlak ayaklı olduğunu, topuklarından kırmızı ışık çıktığını, gözlerinin sarımtırak olduğunu anlattı. Çocukların korku içinde yaşadığını, annelerinin gece nöbet tuttuğunu söyleyen kabile halkı, polisten yardım ve sığınak talep etti. Güvenlik güçleri kasabada devriye ekiplerini görevlendirdi.

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