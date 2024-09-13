Çeltik alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2024 dönemi çeltik alım fiyatlarının belirlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılı çeltik üretiminin 980 bin ton tahmin edildiği, eylül ayı başında lokal olarak hasadın başladığı belirtildi.

Bugüne kadar çeltik piyasalarının yakından izlendiği ve gelinen noktada 2024 dönemi TMO çeltik alım fiyatlarının belirlendiği bildirilerek, "Buna göre; 55 randıman baldo grubu çeltikler ton başına 31 bin TL, 58 randıman Cammeo grubu çeltikler ton başına 30 bin TL, 60 randıman Osmancık grubu çeltikler ton başına 25 bin TL oldu” denildi.

Üreticilere mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca ayrıca ödeneceği bildirildi