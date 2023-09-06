Cem Adrian gerçeği açıkladı. 'Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil' sözleri olay olmuştu

Cem Adrian, dün sosyal medyada ortaya çıkan bir videosuyla uzun süre konuşuldu. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gerçeği açıkladı.

Cem Adrian gerçeği açıkladı. 'Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil' sözleri olay olmuştu

Başarılı şarkıları ve muhteşem sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian bir konserindeki videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarına ve sahneye arkalarını dönmelerine sinirlenen Adrian'ın "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem ettiği video uzun süre konuşuldu.

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Sosyal medyada hızlıca yayılan bu video hakkındaki gerçeği Cem Adrian bugün twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Adrian; 'Bu konser 2017'den... Ama 6 yıl önceki halimin yeni sanılmasına çok onore oldum. Bu arada evet konserlerde çiftleşmenin hala iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum' diyerek son noktayı koydu.

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