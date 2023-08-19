Cem Dizdar'ın yeni adresi belli oldu

TRT Spor ile yollarını ayıran ünlü yorumcu Cem Dizdar'ın yeni adresi belli oldu.

Cem Dizdar'ın yeni adresi belli oldu

TRT Spor'da Serkan Yetkin'in moderatörlüğünde yıllardır Spor Manşet programında yorumculuk yapan gazeteci Cem Dizdar, ekonomik koşullarda anlaşılamadığı için kanaldan ayrılmıştı.

Cem Dizdar'ın yeni adresi ve yapacağı program netlik kazandı.

Tecrübeli isim, 'Lig Radyo'da 21 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 10:00-11:00 saatleri arasında 'Tek Başına' isimli bir program yapacak.

CEM DİZDAR KİMDİR?
Cem Dizdar, 19 Ocak 1965'te Samsun'da dünyaya geldi. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü yarıda bırakan Dizdar, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne girerek, buradan mezun oldu. Gençliğinde amatör seviyede futbol da oynayan Dizdar, yıllarca yazıişlerinde yer aldığı Milliyet gazetesinden emekli oldu.

Fanatik gazetesinde futbol köşe yazarlığı yapan Dizdar, TRT Spor'da da Spor Manşet programında yorumculuk yaptı. Dizdar, aynı kanalda Levent Özçelik'in moderatörlüğündeki Futbol Aklı programında da yorumcu olarak yer aldı.

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