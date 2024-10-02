Cem Garipoğlu'nun mezarında geniş güvenlik önlemi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cem Garipoğlu'nun mezarında geniş güvenlik önlemi

2014 yılında kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı yarın açılacak. Yapılacak işlem öncesi mezarlıkta güvenlik önlemleri artırıldı. Garipoğlu'nun mezarı yarın açılacak.

Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'de kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.

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Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı.

Uzman isim Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasında yapılacakları tek tek sıraladıUzman isim Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasında yapılacakları tek tek sıraladı

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HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

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MÜNEVVER KARABULUT AİLESİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardından Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

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