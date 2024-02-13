Cem Karaca filminde son gelişme. Mahkeme kararını verdi

Anadolu rock müziğinin efsane sanatçısı Cem Karaca’nın hayat hikayesini anlatan ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi 26 Ocak’ta gösterime girmişti. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel’in yer aldığı film, sinemaya giden birçok vatandaş tarafından beğenilmişti.

CEM KARACA’NIN EŞİNDEN DURDURMA TALEBİ

Film gösterime girdikten sonra Cem Karaca’nın eşi olan İklim Karaca, filmin gösterime girmesinin ardından kendisine danışılmadığı gerekçesi ile filmin gösteriminin durdurulması için dava açmıştı.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI FİLM GÖSTERİMDEN KALDIRILDI

İlkim Karaca’nın filmin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin davada çıkan ara kararda mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL’lik teminatı yatırması sonrası film beyaz perdelerden kaldırıldı.

FİLMİN YAPIM ŞİRKETLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Filmin mahkeme kararı ile gösterimden kaldırılmasının ardından filmin yapımcılarından ilk açıklama geldi. Yapım şirketleri Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı:

“Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır.

Yaşanan süreçte davacı taraf ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmimizde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştır. Ancak filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) aracılığıyla, şarkıların hak sahiplerinden gerekli izinler alınmıştır.

Filmimizde kullandığımız, ‘Muhtar, Emrah, Tamirci Çırağı, Namus Belası, Çok Yorgunum, Ceviz Ağacı, 1 Mayıs, Bekle Beni, Dadaloğlu, Hep Kahır’ isimli şarkıların 4/3 hakkı Cem Karaca’nın oğlu ve filmimizin danışmanı Emrah Karaca’da bulunmaktadır. Şarkıların 4/1 hakkı ise 2018 yılından itibaren davacı tarafın haklarının tamamını satıp devrettiği All Stars Music şirketindedir.

“TÜM YASAL İZİNLER ALINDI”

Yapım şirketi olarak bizler, Emrah Karaca’da bulunmayan 4/1 hakkı, MESAM tarafından da yasal olarak belirtilen kurumdan almış bulunmaktayız. Bu durumda, filmimizin müzikal içeriği için gerekli olan tüm yasal izinlerin alındığını ve hak sahipleriyle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

“GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE CEM KARACA’NIN SESİ BİR KEZ DAHA KISILDI”

Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. Geçmişte olduğu gibi bugün de Cem Karaca’nın sesinin bir kez daha kısıldığını görmek bizleri derinden yaralamaktadır. Cem Karaca müziğimizin dünyaca ünlü isimlerindendir, şarkılarıyla milyonlarca insanı etkilemiş, ilham vermiştir.

‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmimiz sadece bir sinema eseri olmanın ötesinde, aynı zamanda Cem Karaca’nın sanatını ve dönemin toplumsal, kültürel atmosferini de yansıtan önemli bir belgedir. Karaca’nın mücadele dolu hayatını, müzikal yolculuğunu ve etkisini izleyicilerle buluşturmak, gelecek kuşaklara sinema aracılığıyla aktarabilmek bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur.

“FİLM HALKLA BİR KEZ DAHA BULUŞACAKTIR”

Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır.

Dava sürecinde en başından beri filmimize destek olan değerli Cem Karaca hayranlarına, değerli sinemaseverlere ve değerli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz.”