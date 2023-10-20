Cem Küçük asgari ücrette aldığı son bilgiyi açıkladı. Mehmet Şimşek ile görüştüm dedi ve kötü haberi verdi

Gazeteci Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü ve milyonların beklediği asgari ücretle ilgili olarak aldığı bilgiyi açıkladı.

Cem Küçük asgari ücrette aldığı son bilgiyi açıkladı. Mehmet Şimşek ile görüştüm dedi ve kötü haberi verdi

Milli Gazete'de yer alan habere göre, milyonların beklediği asgari ücretle ilgili son bilgiyi, TGRT Haber sunucusu Cem Küçük canlı yayında açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeyi aktaran Küçük, “Asgari ücrette ise enflasyon neyse o verilecek. Ekstra bir şey beklenmez.” dedi.

Küçük’ün ifadeleri şu şekilde:

"Memurlar için bir çalışma yapılıyor. Emekliler için bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Enflasyonun üzerinde bir zam verilecek gibi duruyor. Rakamı bilmiyoruz. Son rakamı Erdoğan söyleyecek. Taviz vermemek lazım. Türkiye'nin bunu kaldıracak hali kalmadı. Emekliler için olabilecek en iyi şey verilecek. Asgari ücrette ise enflasyon neyse o verilecek. Ekstra bir şey beklenmez. Erdoğan ile arası değil iddialarının gerçeği aktarmadığını söyledi. Dövize ihtiyaç var. Dün de Fransa'ya gitti."

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