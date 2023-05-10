Cem Küçük de gemiden inmeye hazırlanıyor. Yazısını okuyanlar bunları o mu yazmış diyor

Hükümete yakın Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük “Seçim, varlık yokluk meselesi değil” başlıklı yazısında 14 Mayıs’ta yapılacak seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“CHP, İYİ PARTİ VE HDP'YE OY VERECEKLER DE BU ÜLKENİN İNSANI”

14 Mayıs’taki seçimlerin önemli olduğunu ama “varlık ya da yokluk meselesi” olarak görmemek gerektiğini söyleyen Küçük, yazısını şöyle sürdürdü:

“Seçimlere önem verelim ama öldük bittik anlayışına getirmeyelim. Asla bunu yapmayalım. Bu ülkede kimse düşman değil. Düşman olan PKK ve FETÖ. CHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy verecekler de bu ülkenin insanı.”

“MUHALEFET KAZANIRSA ONLAR ÜLKEYİ İDARE EDERLER İYİ İDARE EDERLERSE KALIRLAR, YOKSA İLK SEÇİMDE GİDERLER”

“Ben seçimleri Erdoğan ve AK Parti'nin kazanacağını düşünüyorum. Karşımızdakiler de düşman değil...” diyen Cem Küçük, yazısını şöyle sürdürdü:

“Muhalefet kazanırsa onlar ülkeyi idare ederler. İyi idare ederlerse kalırlar, yoksa ilk seçimde giderler. Böyle görmek gerekir. Ne yani CHP kazanırsa, ‘Yandık bittik mi?’ diyeceğiz? Asla. AK Parti kazanırsa da muhalifler, ‘Bu ülkede yaşanmaz’ demeyecek. Tam tersi yaşamaya devam edecekler.

En'li laflarla bu zamanı anlayamayız. Onu tarih belirler. Savaşa gitmiyoruz. Seçim bu. Millet ne derse o olacak. Başka yoruma da gerek yok. Gün gelir 2071 seçimleri tarihin en muhteşem seçimi olabilir. 2123 tarihinde neler tartışılacak. Biz göremeyeceğiz ama bunların hepsi olacak. O bakımdan kavgaya, dövüşe gerek yok. Sadece bir seçim bu. Hepsi o...”