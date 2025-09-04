Cem Küçük'ün 'CHP' paylaşımı gündem oldu! Tek tek saydı

Düzenleme: Dilek Taşdemir
Her dediği çıkan yandaş isim Cem Küçük'ün 'CHP' paylaşımı gündem oldu. İşte ayrıntılar...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in 'kayyum' olarak atanması gündemdeki yerini koruyor.

Yandaş Cem Küçük'ün "CHP’nin Planı" ve "Kılıçdaroğlu'nun planı" başlıklarını kullanarak yaptığı paylaşım gündem oldu.

"MUTLAK BUTLAN ÇIKMAZSA..."

Küçük, mutlak butlan çıkarsa, eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmeyi kabul edeceğini ifade ederek, mutlak butlan çıkmazsa Tekin gibi partiden ihraç edileceğini iddia etti.

Küçük bu sürecin yaklaşık 1,5 yıl süreceğini de öngördü.

Küçük'ün beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"CHP’nin Planı

• Mutlak butlan çıkarsa, Kılıçdaroğlu da Tekin gibi ihraç edilecek.

• Ama butlan kararıyla mevcut yönetim düşmüş sayılacağı için ihraç kararı verilemeyecek.

• Bu durumda Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay baskısı yapılacak.

• Butlan çıkmazsa ihraç gündeme gelmeyecek.

• Kayyum atanırsa 45 gün içinde kurultay toplanmak zorunda, bekleme ihtimali de değerlendirilecek.

• Olağanüstü kurultay sonrası Kılıçdaroğlu ihraç edilecek.

Kılıçdaroğlu’nun Planı

• Mutlak butlan çıkarsa partinin başına geçmeyi kabul edecek.

• Kaosun kısa sürede biteceğini, partinin bölünmeyeceğini düşünüyor.

• Tartışmalı delegelerle kurultaya gitmek istemiyor.

• Delegelerin mahalleden başlayarak yeniden belirlenmesini istiyor.

• Bu sürecin yaklaşık 1,5 yıl süreceğini öngörüyor."

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün görevden alınan Özgür Çelik'i de yanına alarak İstanbul İl Binası önünde açıklama yapmış ve 'kayyum' kararını tanımadıklarını vurgulamıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine 'kayyum' atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu "tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste"yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i yönetimin başına getirdi.

